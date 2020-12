Dreams per PS4 ha un problema con il numero di giocatori attivi

Un articolo di Kotaku mette in luce un problema di Dreams, l'esclusiva PS4 di Media Molecule: nonostante il gioco sia pieno di creativi che pubblicano continuamente nuove opere, queste fatica ad avere riscontri a causa dello scarso numero di utenti attivi.

Di fatto Dreams è uno strumento molto utilizzato dai content creator e in questi mesi abbiamo visto giochi e minigiochi di ogni tipo, negli ultimi tempi però anche i progetti di maggior successo vengono provati solamente da un numero limitato di giocatori, con la user base che ha continuato a calare di settimana in settimana.

L'articolo di Kotaku ha scatenato come prevedibile molti commenti, gli artisti si stanno battendo affinchè Sony e Media Molecule facciano qualcosa per migliorare lo stato del progetto e la visibilità di Dreams. Da molto tempo lo studio non pubblica aggiornamenti e non è mai stata diffusa una roadmap dei prossimi contenuti e delle migliorie in arrivo, tanto che alcuni pensano che Dreams sia stato abbandonato dal publisher.

C'è chi chiede di pubblicare Dreams su PC o di renderlo disponibile gratuitamente per tutti, persino come gioco preinstallato su PlayStation 5. Altri ancora invece sperano che Sony renda accessibili i giochi creati con Dreams via browser, così da allargare il pubblico potenziale, e ancora si pensa anche all'aggiunta nella lineup PlayStation Plus per donare nuovo smalto al gioco.

A settembre Alex Evans ha lasciato Media Molecule e non è del tutto chiaro quale sia l'attuale situazione dello studio dopo l'abbandono del co-fondatore della compagnia.