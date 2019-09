Dreams tra PS4 e PS5: è un progetto nato per durare 10 anni, rivela Yoshida

Nel corso di un'intervista concessa ai curatori del canale YouTube di PlayStation Asia durante il TGS 2019, Shuhei Yoshida ha illustrato, in qualità di presidente di SIE Worldwide Studios, la visione della compagnia giapponese sul progetto di Dreams, il promettente sandbox di Media Molecule.

"Dreams è in assoluto uno dei miei progetti preferiti", ha esordito Yoshida prima di entrare nel merito della questione e ribadire che "con questo titolo abbiamo una visione a lungo termine di 10 anni, desideriamo che la community continui a crescere. Dreams è un gioco che offre così tanti strumenti creativi che ci vorrà del tempo affinché le persone possano raggiungere il proprio scopo e creare ciò che vogliono".

A detta dell'uomo a capo delle diverse divisioni di Sony Interactive Entertainment, l'ultimo esperimento interattivo degli autori di LittleBigPlanet e Tearaway continuerà perciò ad essere supportato ancora per molti anni, garantendo così al team di Media Molecule il più ampio margine di manovra per consentire un'evoluzione ulteriore del progetto.

In virtù delle parole pronunciate da Yoshida, quindi, possiamo dare praticamente per scontato l'approdo su PS5 di Dreams in una forma riveduta e ampliata, che non si limiti a "emulare" quanto offerto su PlayStation 4 tramite retrocompabilità. Nel frattempo, vi ricordiamo che Dreams si trova attualmente nella fase Early Access: la community del sandbox di Media Molecule ha già sfornato piccoli capolavori come Outpost 60, l'action cyberpunk Guardians e degli incredibili livelli dedicati a Final Fantasy 7 Remake e alle ambientazioni della Oldest House di Control.