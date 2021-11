Dreams su PS4 e PS5: tornano gli Impy Awards, i premi per i 'sognatori' più creativi

Dalle pagine del PlayStation Blog ufficiale, i ragazzi di Media Molecule annunciano la terza edizione degli Impy Awards, uno show che verrà trasmesso in streaming e nel corso del quale saranno premiati tutti i "sognatori" più creativi e talentuosi della community di Dreams su PS4 e PlayStation 5.

Nel confermare la terza edizione degli Impy Awards, Il Community Manager di Media Molecule Tom Dent ci informa che le candidature per le esperienze interattive più interessanti sono aperte da oggi, martedì 23 novembre, e lo saranno fino al 5 dicembre. La consegna dei trofei alle creazioni più originali e divertenti, e dei premi per i sognatori più talentuosi, avverrà su Twitch nel corso di un evento speciale che sarà trasmesso il 27 febbraio 2022.

Diversamente dalle passate edizioni, questa volta Media Molecule consente a tutti i giocatori di auto-nominarsi, garantendo così uno spazio più ampio ai creatori di contenuti che desiderano mostrare con orgoglio i propri mini-giochi, livelli fan made e opere d'arte interattive. Sul sito ufficiale di Media Molecule e sul portale di inDreams.me sono disponibili tutte le informazioni per poter sottoporre la propria candidatura.

Le Categorie in Nomination agli Impy Awards 2021 saranno davvero tante e copriranno ogni ambito della produzione ludica, artistica e tecnica della community del Sogniverso di Dreams, spaziando dai Team di Creatori più importanti dell'anno alle Eccellenze nella direzione artistica, nella grafica ambientale, nella narrativa e nella scultura. Non mancheranno poi i premi per i Musicisti dell'Anno, per l'Eccellenza nell'Animazione, per i Gameplay più originali e per aspetti come il doppiaggio, i livelli di Dreams in VR, i Sognatori più collaborativi e i minigiochi in costante evoluzione.