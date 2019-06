Dreams su PS4: sviluppatore ricrea nel gioco il controller DualShock 4

Esortato dal team social di Sony Interactive Entertainment a realizzare un progetto che metta in mostra le potenzialità dell'editor di Dreams, il Senior Principal Designer di Media Molecule, John Beech, ha ricreato una copia esatta del DualShock 4, il controller di PS4.

Servendosi dei poliedrici strumenti di sviluppo integrati nell'editor del nuovo videogioco degli autori di LittleBigPlanet e Tearaway, il designer della software house inglese ha creato una copia estremamente realistica del controller di PlayStation 4.

I tool di sviluppo utilizzati da Beech sono gli stessi accessibili nella versione Early Access di Dreams, come sottolineano orgogliosamente gli stessi autori britannici ricordandoci che i futuri livelli della "campagna principale" saranno anch'essi plasmati impiegando l'editor ingame di Dreams. A conclusione dell'attuale fase in accesso anticipato, infatti, tutti gli appassionati potranno modificare o "remixare i sogni" di Media Molecule attingendo in maniera del tutto gratuita allo sconfinato catalogo di modelli tridimensionali, elementi logici, rumori e brani audio condiviso dagli sviluppatori e dai membri della community attraverso il Sogniverso.

In calce all'articolo trovate alcune immagini esplicative del modello del DualShock 4 ricreato da John Beech: cosa ne pensate di questo progetto? Su queste pagine trovate invece un interessante articolo di approfondimento di Dreams in Early Access di Francesco Delrio che illustra alcuni dei livelli e dei minigiochi più originali e singolari creati dagli utenti su PS4.