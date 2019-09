Dreams su PS4: in sviluppo uno splendido livello fan made di Dragon Ball Z a mondo aperto

L'utente PS4 dietro al nickname "Ugwudike9000" ha fatto tesoro dell'esperienza acquisita in questi mesi con i poliedrici strumenti di sviluppo di Dreams per dare vita a un incredibile livello fan made dedicato a Dragon Ball Z.

L'autore di questo progetto ha preso spunto dalle dinamiche picchiaduro di Dragon Ball FighterZ e dalla libertà di esplorazione del promettente DBZ Kakarot per confezionare un minigioco ambientato nella dimensione della serie televisiva anime tratta dal manga di Akira Toriyama.

La video dimostrazione realizzata dallo youtuber Project Genesis testimonia la bontà di questo livello che, nonostante sia ancora in pieno sviluppo, ci offre già l'opportunità di interpretare Goku per volare liberamente all'interno di un enorme scenario. Se state partecipando alla fase in Accesso Anticipato di Dreams e volete immergervi nelle atmosfere di questo livello, potete servirvi del modulo di ricerca interno del Sogniverso digitando "DBZ Fighter" o il nickname del suo ideatore.

Mentre attendiamo di scoprire come si evolverà questo interessante progetto fan made, vi ricordiamo che gli appassionati di Dreams hanno già realizzato tantissime esperienze interattive fruibili gratuitamente da tutti i giocatori del sandbox di Media Molecule, ivi compreso un livello che ricrea le animazioni di Super Mario 64, una battaglia di Final Fantasy 7 Remake, un minigioco ispirato a Cyberpunk 2077 e la misteriosa Oldest House di Control.