Dreams PS4: tutto quello che c'è da sapere sul gioco di Media Molecule in un video

Il nostro Francesco Fossetti ci spiega nel dettaglio, nuovo titolo ad opera del teamche ci permetterà di creare videogiochi, musiche, sculture e cortometraggi all''insegna della totale creatività.

Creatività al potere, sembra essere questo il motto di Dreams, come abbiamo potuto testare a dicembre durante la nostra visita negli studi di Media Molecule. L'Art Director Kareem Ettouney ci ha svelato numerosi dettagli dietro al processo creativo del gioco, in questo video Francesco ci parla dettagliatamente di Dreams, svelando tutte le principali modalità, il sistema di controllo, gli strumenti dell'editor e tutte le possibilità a disposizione per creare autentici capolavori.

Dreams sarà disponibile nel corso del 2018 su PlayStation 4 e PS4 Pro, la data di uscita non è ancora stata resa nota, restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye.it per tutti gli aggiornamenti in merito.