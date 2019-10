Dreams: su PS5 potrebbe arrivare la 'versione Pro', secondo Media Molecule

Discutendo con i colleghi di GamesIndustry.biz dell'evoluzione di Dreams su PS5, il cofondatore e direttore artistico di Media Molecule, Kareem Ettouney, ha rivelato che sulla nuova console casalinga di Sony potremmo assistere al lancio di una "versione Pro" di questo sandbox creativo.

"Dobbiamo raggiungere un target di pubblico e poi pensare a crescere", è il pensiero espresso dal dirigente della software house britannica prima di aggiungere che "è sicuramente nei nostri piani fare delle versioni Pro di Dreams che si espandono nel tempo. Ma tutto dipenderà da come si evolverà la faccenda, devono funzionare molte cose prima di pensare a questo".

Secondo Ettourney, infatti, uno degli ostacoli in cui si imbattono progetti come Dreams è la semplice constatazione del fatto che "la maggior parte delle aziende che lavorano a titoli destinati ad approdare su piattaforme PlayStation adottano un modello che prevede di far uscire il loro gioco e di pianificarne in futuro sulla base del ritorno economico generato nella settimana di lancio. Se un gioco ha successo in questa fase, sopravvive e genera due o tre sequel". Una formula, quest'ultima, che è stata adottata in passato dagli stessi vertici di Media Molecule (e da SIE) con la serie di LittleBigPlanet, ma non con Tearaway (eccezion fatta per Tearaway Unfolded, la remaster PS4 del titolo approdato inizialmente su PS Vita) e, per ultimo, con Dreams.

Agli acquirenti della versione Early Access di Dreams, infatti, viene garantita la possibilità di ottenere gratuitamente tutte le aggiunte contenutistiche degli update futuri, ivi comprese le missioni della storia. Alla luce delle ultime dichiarazioni di Ettourney, non sappiamo però se l'ipotetica "versione Pro" di Dreams che dovrebbe debuttare su PlayStation 5 potrà essere scaricata gratis dagli utenti dell'attuale versione PS4 o se, al contrario, sarà proposta come titolo a se stante da acquistare a parte.