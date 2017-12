Dreams: pubblicati quattro nuovi video di gameplay in compagnia degli sviluppatori

Approfittando dell'occasione fornita dalla PlayStation Experience 2017,è di recente tornata a mostrare, la nuova esclusiva per PlayStation 4 che mette la creatività dei giocatori al centro di tutto.

Se quanto mostrato non vi fosse bastato, ecco che il canale YouTube di PlayStation EU ha pubblicato ben quattro nuovi filmati dedicati al titolo di Media Molecule: ogni video, che potete visionare rispettivamente in cima e in calce all'articolo, mostra sequenze di gameplay accompagnate dagli sviluppatori del gioco. Ognuno dei quattro filmati mostra altrettante caratteristiche alla base del titolo: il concept originale; la storia e il comparto narrativo; la creazione dei livelli; ed infine le meccaniche dietro la realizzazione degli scenari di gioco.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Dreams uscirà in esclusiva su PlayStation 4 nel corso del 2018. I giocatori potranno provare in anteprima il titolo non appena verrà lanciata la sua fase Beta. Qui, intanto, potete dare uno sguardo ad una galleria di immagini recentemente diffuse dagli sviluppatori.