Dreams: ricreato il terrorizzante Overlook Hotel di Shining

Nell'impaziente attesa di assistere al lancio della serie Netflix sull'Overlook Hotel, due giocatori di Dreams hanno voluto ricreare le ambientazioni dell'albergo stregato che ha ispirato il romanzo Shining di Stephen King e fatto da sfondo all'odissea horror del film omonimo di Stanley Kubrick.

Gli artefici di questo incredibile lavoro sono gli utenti conosciuti come Quorra__ISO e dave138: i due appassionati di Dreams, e di opere dell'orrore, hanno attinto alle scene del film culto di Kubrick per ricostruire quasi tutte le ambientazioni più celebri dell'Overlook Hotel.

Dal salone centrale agli uffici dell'inquietante hotel in Colorado, la versione videoludica dell'Overlook offre anche degli inequivocabili (e terrorizzanti) rimandi al romanzo e al film di Shining con la presenza, ad esempio, del corridoio con le due gemelline (e il triciclo di Danny), della sala gestita dallo spettro del barman e dal fantasma della donna che infesta la Room 237. Il livello in questione può essere esplorato liberamente (con una visuale rigorosamente in prima persona che "omaggi" l'inquadratura steadicam) e permette l'accesso ad aree altrettanto iconiche dell'albergo come il labirinto.

Per accedere alla ricostruzione dell'albergo di Shining, basta seguire le indicazioni fornite dal link al sito inDreams che trovate in calce alla notizia, non prima però di ammirare il video dimostrativo proposto da IGN.com per testimoniare l'incredibile qualità di questo progetto amatoriale dato alla luce con il poliedrico editor di Dreams.