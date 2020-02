Dreams, il Rotocalco 7 Giorni e Destiny 2 tra le live di oggi su Twitch

Siamo giunti al Giovedì, il weekend incombe e gli ultimi ritardatari staranno pensando a comprare un regalo last minute per San Valentino. Per cui fate presto a liberarvi dei vostri impegni, perché anche oggi il palinsesto del canale Twitch di Everyeye.it vi offre alcuni appuntamenti davvero da non perdere.

Il primo è veramente... da sogno, dato che si parla di Dreams, la nuova incredibile creazione di Media Molecule: una fabbrica di sogni, un software di sviluppo, un videogioco non convenzionale e che forse non va nemmeno definito come "videogioco" stesso, insomma un prodotto particolarissimo. Ne parliamo insieme dalle 17, giocando alla sua Story Mode. Per arrivare preparati, date un'occhiata alla nostra recensione di Dreams.

Alle 20 poi faremo il punto della situazione di questa settimana, con il nostro Rotocalco videoludico 7 Giorni, un appuntamento ormai fisso del nostro palinsesto.

Così come fisso è l'appuntamento con Destiny 2, con cui chiudiamo anche oggi la nostra programmazione, dopo una bella sessione di gioco che inizia alle 21 insieme a Giorno Gaming.

Ricapitolando dunque:

Giovedì 13 febbraio

Ore 17:00 - Dreams: Story Mode

Ore 20:00 - 7 Giorni

Ore 21:00 - Destiny 2 feat Giorno Gaming

