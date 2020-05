Dreams, sconto a tempo e Demo Gratis per l'esclusiva PS4: dettagli e link download

Dopo una fase di Accesso Anticipato, è ormai disponibile da qualche tempo nella sua versione completa e definitiva l'ultima fatica di Media Molecule, ora protagonista di un'interessante iniziativa.

Direttamente sulle pagine di PlayStation Store, infatti, i giocatori hanno ora la possibilità di accedere ad una Demo gratuita di Dreams, che consente di dare un primo sguardo alle possibilità creative offerte dal titolo. Il contenuto consente di provare alcuni giochi creati dall'utenza e selezionati da Media Molecule, oltre che di familiarizzare con i tool creativi presenti in-game. È inoltre possibile accedere ai primi capitoli della Modalità Storia "Il sogno di Art". Al termine della Demo sarà possibile passare al gioco completo senza perdere i propri progressi. Di seguito, il link alla pagina dedicata su PS Store:

Per celebrare il lancio della Demo, il gioco è inoltre protagonista di una, che vede il gioco in sconto nella sua versione digitale. Nelle giornate comprese tra venerdì 1 maggio (dalle 2 AM) e 6 maggio (12:59 AM), Dreams è proposto a 29,99 euro, anziché 39,99 euro.Per tutti i dettagli, sulle pagine di Everyeye trovate la recensione di Dreams redatta dal nostro Francesco Fossetti, oltre che un'utile Guida agli strumenti creativi del gioco