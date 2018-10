Dreams si mostra in 16 minuti di gameplay tratti dalla Modalità Storia

Come parte del suo coverage esclusivo per il mese di novembre, la redazione di GameInformer ha caricato un nuovo video gameplay di Dreams tratto dalla modalità storia.

Il filmato, che potete guardare a questo indirizzo, è lungo 16 minuti e vanta il commento del direttore creativo Mark Healey. Lo sviluppatore ci guida attraverso un serie di livelli a tema sci-fi, spiegando a più riprese che tutto ciò che è possibile vedere e giocare è stato realizzato con il toolset incluso nel titolo, che potrà essere utilizzato senza alcuna limitazione anche dai giocatori.

In fondo, è proprio quest'ultima la sua principale attrattiva. Anche se sarà presente una modalità storia divisa in tre parti capace di intrattenere per circa 5 ore, la vera forza del titolo risiederà nel potentissimo editor con il quale i più creativi potranno progettare interi videogiochi di qualsiasi genere. Anche dei battle royale, come confermato recentemente.

Ricordiamo che Dreams è in sviluppo presso Media Molecule esclusivamente per PlayStation 4. L'uscita è fissata nel 2019, ma entro la fine di quest'anno verrà lanciata una Beta che permetterà ai giocatori di importare i progressi e le proprie creazioni nel titolo completo.