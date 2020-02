Dreams: Sonic e il castello di Hogwarts tra le nuove creazioni degli utenti

Nonostante siano trascorsi solo pochi giorni dall'uscita della versione definitiva di Dreams, che ha trascorso un lungo periodo in Accesso Anticipato su PlayStation 4, sono davvero moltissime le creazioni della community in grado di lasciare a bocca aperta.

Tra queste ce ne sono due che meritano sicuramente una menzione speciale: quella dedicata a Sonic e quella ispirata ad Hogwarts, il mastodontico castello che fa da sfondo alle vicende narrate in Harry Potter. Nel primo caso possiamo vedere una creazione che propone un mini-gioco incredibilmente ben realizzato con protagonista il porcospino blu di Sega e che, ad uno sguardo poco attento, potrebbe tranquillamente essere scambiato con un nuovo videogioco a lui dedicato. All'interno del livello possiamo infatti trovare tutti gli elementi che contraddistinguono gli episodi con gameplay tridimensionale della serie come i binari sui quali compiere folli acrobazie, lunghi salti ad alta velocità, la distruzione in sequenza degli avversari senza mai toccare terra e gli immancabili anelli d'oro.

Degna di nota è anche la riproduzione del castello di Hogwarts dell'utente LoveSponge, che si è preso la briga di ricreare ogni singolo ambiente come i corridoi, l'enorme sala mensa (con tanto di illuminazione) e la casa di Hagrid. Non raggiungiamo certo i livelli tecnici visti nel fotorealistico english breakfast di Dreams realizzato da alcuni sviluppatori, ma si tratta in ogni caso di un lavoro incredibile.

Prima di lasciarvi ai filmati che mostrano entrambe le creazioni della community, vi invitiamo a dare un'occhiata anche alla nostra guida con i consigli per iniziare a creare su Dreams, titolo che vi ricordiamo è al momento disponibile esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.