Dreams: Sony annuncia gli Impy Awards in programma domenica 14 febbraio

Domenica 14 febbraio in occasione dell’anniversario dall'uscita di Dreams si terranno gli Impy Awards 2021, manifestazione nata per premiare i migliori creatore di opere nell'universo di Dreams, con ben 23 diverse categorie. La nuova edizione dell'evento si terrà interamente nel gioco, come se fosse un normale livello.

Gli Impys Awards, fa sapere Media Molecule, sono "l'occasione per celebrare la nutrita e appassionata community del gioco, vero carburante in grado di alimentare, espandere e perfezionare l’universo di Dreams. I premi rappresenteranno anche un modo per festeggiare il profondo amore che Media Molecule nutre per la community. E allora quale miglior occasione per parlare di amore, se non proprio il 14 febbraio, in occasione di San Valentino, giorno in cui Dreams festeggia anche il primo anno di vita?"

Sul PlayStation Blog trovate la lista di tutte le opere in concorso agli Impy Awards 2021, tra le categorie di maggior rilievo segnaliamo Most Helpful Dreamer, Community Star, Best Narrative, Best Curator e new entry come Best Music e Best VR Experience.

Lo show andrà in onda domenica 14 febbraio alle 18:00 su Twitch e Twitch, ricordatevi di aggiornare Dreams con la patch 2.21, l'ultimo update prepara il gioco agli Impy Awards e presenta alcune migliorie per quanto riguarda le funzionalità social ed i filtri.