Dreams, Sony dedica un trailer ad un gioco creato in-game: ecco Ruckus!

Superata la fase di Early Access, tutte le potenzialità di Dreams sono ora nelle mani dei giocatori, che stanno imparando a sfruttarle per dare vita a vere e proprie piccole perle.

Per questa ragione, Sony ha scelto di offrire visibilità ad alcune creazioni particolarmente meritevoli di attenzione da parte di tutti gli abitanti del variopinto e variegato Dreamverso. Tra queste ultime troviamo Ruckus.



Il gioco, creato internamente a Dreams, vede il protagonista vestire i panni di una mostruosa creatura, determinata a radere al suolo una metropoli a suon di colpi e sferzate di coda. Nei panni di questo bizzarro distruttore, si dovrà cercare di ottenere il punteggio più elevato possibile, prima che le forza di difesa della città fermino la nostra azione. Per farvi un'idea dello stile di Ruckus, potete visionare il trailer PlayStation 4, disponibile direttamente in apertura a questa news. Cosa ne pensate, avete avuto modo di provarlo nelle vostre attività di Dreamnauti?



In chiusura, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye, il nostro Francesco Fossetti ha diffusamente parlato del peculiare gioco sviluppato da Media Molecule all'interno della sua recensione di Dreams. A tutti gli aspiranti creativi, suggeriamo inoltre di dare uno sguardo alla guida ai primi passi su Dreams realizzata da Giovanni Panzano.