Dreams: Sony e Mercedes-Benz immaginano il futuro con il sandbox di Media Molecule

I rappresentanti di Sony Interactive Entertainment si affacciano sulle pagine del PS Blog per annunciare la nuova partnership siglata con Mercedes-Benz. La collaborazione coinvolgerà i giocatori di Dreams per spronare i fan a "immaginare futuri insieme" tramite gli strumenti offerti dal sandbox di Media Molecule.

Nell'illustrare le finalità di questa partnership, l'Editorial Manager di Media Molecule Jen Simpkins spiega che "la cosa meravigliosa del futuro è che non è ancora accaduto, e quindi, teoricamente, tutto è possibile con abbastanza sforzo, immaginazione e collaborazione".

La software house inglese e SIE decidono così di sposare la causa di Mercedes-Benz e l'iniziativa lanciata dal colosso tedesco dell'automobilismo nel 2019, con l'apertura di un "laboratorio creativo del futuro" che vede la partecipazione di esperti nel disegnare, abbozzare e modellare le proprie visioni di un futuro sostenibile e orientato alla comunità.

Il primo risultato di questo ulteriore sforzo creativo volto alla sensibilizzazione sulla sostenibilità ambientale (e non solo) è "Dreams and Mercedes", un platform 2D accessibile gratuitamente dal Sogniverso di Dreams a partire dall'8 luglio: il livello racconta un mondo futuribile in cui l'IA si occupa di tutto il lavoro e gli umani sono liberi di coltivre la propria connessione con la creatività, il mondo naturale e le relazioni interpersonali.

Per tutte le informazioni su questo lodevole progetto, in cima e in calce alla notizia trovate il video di "Dreams and Mercedes" e il link all'articolo pubblicato dai curatori del PlayStation Blog. A chi ci segue, ricordiamo che per il mese di luglio è prevista anche la nuova convention creativa DreamsCom con un focus sui progetti fan made più importanti e originali della community di Dreams su PlayStation 4 e PS5.