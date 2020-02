Dreams: Sony pubblica il nuovo trailer ufficiale fatto con le creazioni degli utenti

Con l'esordio della versione completa che si avvicina, Sony ha deciso di inaugurare un'interessante campagna pubblicitaria per il visionario Dreams, ultima fatica creativa di Media Molecule, utilizzando le opere create dagli utenti con il potente editor di gioco.

Nonostante il gioco sia ancora in Early Access, il trailer pubblicato oggi dal colosso giapponese evidenzia le incredibili creazioni che gli utenti sono stati in grado di produrre. In particolare, il video di circa 30 secondi si concentra sul "creatore di sogni" ManChikenTurtle che è riuscito a mettere insieme un'interessante campagna basata su sette differenti livelli. Il trailer invita poi gli utenti ad intervenire sulle fasi di gioco per creare versioni sempre più incredibili e complesse, promuovendo quindi l'aspetto collaborativo di Dreams.

Solo ieri i ragazzi di Media Molecule hanno pubblicato un altro video in cui spiegano in maniera dettagliata tutti gli aspetti e le nuove aggiunte dell'editor di Creazione Onirica presente in Dreams, nella prossima versione definitiva del gioco. Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che la versione finale di Dreams (di cui trovate il nostro provato qui) è prevista per il 14 febbraio in esclusiva su PS4 ma per gli utenti dell'Early Access sarà disponibile l'11 febbraio.