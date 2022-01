Dreams dà vita a un film d'animazione Sony: arriva A Winter's Journey!

Dopo la pubblicazione dell'aggiornamento Ancient Dangers e Creazione Onirica 2.0 in Dreams, non è ancora terminato il tempo delle sorprese per la produzione di Media Molecule.

L'esclusiva PS4 e PS5 sarà infatti presto utilizzata per dare vita al mondo di A Winter's Journey, nuovo film d'animazione in lavorazione sotto egida Sony. Adattamento dell'opera di musica classica Winterreise di Franz Schubert, la pellicola sarà firmata da Alex Helfrecht, regista inglese che ha già firmato nel corso degli anni Duemila The White King, Battle for Britain e Testudo.

Con una peculiare fusione tra live action, CGI e animazione tradizionale, A Winter's Journey vedrà protagonista un poeta girovago. Nel percorrere un pericoloso sentiero di montagna, quest'ultimo si ritroverà a dover far fronte ad un viaggio tra le nevi potenzialmente letale, il tutto sullo sfondo della Baviera del 1812. Come già accennato, per dar vita al lungometraggio, sarà sfruttato proprio Dreams, con il gioco di Media Molecule che dopo l'ultimo grande aggiornamento è pronto a superare i confini del medium videoludico.

Nel cast di A Winter's Journey, troveremo gli attori John Malkovich, Jason Isaacs, Marcin Czarnik, Ólafur Darri Ólafsson (Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald) e Martina Gedeck. Sony si occuperà della distribuzione internazionale, mentre sul fronte creativo il titolo sarà firmato da una collaborazione tra gli studi di Oiffy, BreakThru Films, Pandora Films e altri. Le riprese, si apprende, prenderanno il via nel giugno 2022, presso Varsavia.