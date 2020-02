Oltre Dreams, ci sarà spazio per LittleBigPlanet 4 su PS5? Ne parla Media Molecule

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di GameSpot, Siobhan Reddy di Media Molecule ha discusso del futuro di Dreams e spiegato quali probabilità possano esserci per assistere al rilancio della celebre serie platform sandbox di LittleBigPlanet su PS5.

Lo Studio Director della sussidiaria inglese di Sony non utilizza giri di parole nell'affermare, a proposito dell'eventualità di sviluppare in futuro LittleBigPlanet 4, che "siamo totalmente presi su Dreams, è quello che stiamo facendo, abbiamo così tanti piani da portare avanti ma siamo un team davvero piccolo. Serviranno tutti i membri della software house, dobbiamo lavorare insieme per dare forma a tutti i progetti su Dreams che abbiamo in mente".

Stando sempre a Reddy, però, gli appassionati di Sackboy possono continuare a sperare perchè "adoriamo LittleBigPlanet, era e sarà sempre uno dei nostri figli prediletti. Ma Dreams è il seguito spirituale di LBP, e a questo punto il nostro piano prevede che Dreams sia il nostro obiettivo principale. Vogliamo creare delle cose interessanti, non sappiamo quali contenuti introdurremo in futuro ma sappiamo che arriveranno all'interno di Dreams".

Alcuni di questi contenuti, quindi, potrebbero riguardare dei DLC gratuiti a tema LittleBigPlanet, oltre ai già annunciati aggiornamenti di Dreams per la VR e il multiplayer online. Nei mesi scorsi, l'attuale direttore del progetto di Google Stadia, Phil Harrison, ha ricordato un aneddoto della sua precedente esperienza come dirigente di Sony e svelato come sono nati gli studi Media Molecule e LittleBigPlanet.