Dreams e Super Mario su PS4: Nintendo contraria alla creazione di contenuti a tema?

Come ormai reso palese dalle creazioni che gli utenti hanno assemblato all'interno del dreamverso, i tool creativi proposti dall'esclusiva PlayStation 4 consentono di dare vita a un ampio numero di produzioni.

Alcuni appassionati hanno sfruttato Dreams per dare forma a progetti originali, mentre altri si sono cimentati con personaggi e immaginari videoludici già noti. Tra questi non potevano mancare all'appello personaggi iconici come quelli di casa Nintendo: in breve tempo, in effetti, Donkey Kong è approdato in Dreams, così come Super Mario. Tuttavia, sembra che tale trend potrebbe non risultare particolarmente gradito alla Casa di Kyoto.

A far sorgere il dubbio è una segnalazione condivisa da un utente attivo su Dreams. Come potete verificare in calce a questa news, l'utente Twitter "Piece of Craft" riferisce di aver dovuto interrompere i propri progetti su Dreams collegati a Super Mario. Nei suoi cinguettii, afferma infatti di aver ricevuto una mail segnalazione per violazione di copyright da parte di Nintendo. Nessun'altro dettaglio sembra essere al momento disponibile in merito alla vicenda.



In attesa di eventuali ulteriori informazioni, ricordiamo che il team di Media Molecule ha da poco avviato un programma attualmente in Beta, tramite il quale i giocatori possono trarre profitto dalle proprie creazioni all'interno di Dreams.