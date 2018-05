Dreams supporterà Playstation VR fin dal Day One, conferma Media Molecule

Buone notizie per i videogiocatori in possesso di Playstation VR e in attesa di Dreams: il Creative Director Mark Healey ha confermato in una recente intervista ai microfoni di Playstation Universe che il nuovo gioco di Media Molecule supporterà il visore di Sony fin dal giorno del lancio.

Inizialmente gli sviluppatori avevano annunciato che il supporto a Playstation VR sarebbe arrivato solo in un secondo momento, ma a quanto pare i piani sono cambiati. I giocatori, dunque, potranno sfruttare il visore e i Move all'interno della modalità creazione già al Day One.

