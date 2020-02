Dreams, supporto post lancio: il team discute di DLC e ironizza su di un Kojima's Dreams

Dopo una lunga attesa ed una fase di Early Access perpetuatasi per diversi mesi, Dreams finalmente approdato sul mercato videoludico nella sua forma completa.

Accolto con entusiasmo dalla critica specializzata, l'officina creativa virtuale ideata dal team di Media Molecule si è persino ritrovata a far parte della Top 10 dei migliori giochi PS4 per votazioni ottenute su Metacritic. Ma quale sarà il futuro impegno del team di sviluppo nei confronti della sua neonata produzione? Ne ha recentemente parlato Alex Evans, di Media Molecule, nel corso di un'intervista concessa alla redazione di Eurogamer.net.

"So che ci saranno degli update gratuiti, e che saranno succulenti. Non so come li confezioneremo. - ha esordito lo sviluppatore - Ma ciò che abbiamo intenzione di fare è di lavorare parallelamente su più cose. E la VR sarà la più elaborata. In seguito li pubblicheremo come e quando potremo". L'autore ha poi proseguito commentando con ironia la possibilità di mettere a punto DLC non gratuiti: "Immagino avremo dei contenuti a pagamento - forse se riusciamo ad avere Kojima's Dreams, sai, se stai leggendo queste parole, Kojima, fatti vivo e realizzeremo Kojima's Dreams!".

Per i videogiocatori più creativi, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca recensione di Dreams, a cura del nostro Francesco Fossetti.