Dreams si tinge di horror: un fan realizza il seguito spirituale di Alien Isolation!

CamKatarn è un utente di Dreams che ha deciso di spendersi per realizzare il seguito spirituale di Alien Isolation utilizzando gli strumenti creativi della versione Early Access del sandbox creativo di Media Molecule in esclusiva su PlayStation 4.

Il progetto in questione, nato dalla passione del suo autore per l'ottimo survival horror in soggettiva di Creative Assembly e SEGA pubblicato nel 2014, ci teletrasporta all'interno di un'astronave finita alla deriva nel vuoto cosmico a causa dell'uccisione di tutti i membri dell'equipaggio per opera di uno Xenomorfo.

Se volete immergervi nelle atmosfere a tinte oscure di questo videogioco fan made, potete servirvi del modulo di ricerca interno del Sogniverso di Dreams Early Access per recuperare il livello "A L I E N: DERELICT (BETA)" o digitare in alternativa "CamKatarn " per rintracciare tutti i progetti realizzati dall'autore.

L'impegno profuso dall'appassionato di Alien Isolation, però, potrebbe essere vanificato dalla futura disattivazione del suo livello celebrativo in virtù delle recenti dichiarazioni di Media Molecule sulla possibile rimozione dei lavori ispirati ad altri videogiochi che sono attualmente presenti nel multiverso digitale di Dreams. Un destino beffardo che potrebbe riguardare anche i livelli celebrativi di Final Fantasy 7 Remake, Dragon Ball Z open world, Super Mario 64, Metal Gear Solid e di tanti altri progetti. In cima all'articolo trovate lo splendido - e inquietante - video del remake fan made di Alien Isolation con l'editor di Dreams.