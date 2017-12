Dreams torna a mostrarsi in un nuovo trailer ai Game Awards 2017

In occasione dei Game Awards 2017,sono tornati a mostrare Dreams con un nuovo trailer della durata di due minuti: potete visionarlo in cima alla notizia.

Il filmato ci permette di dare uno sguardo alle possibilità creative offerte dal gioco, grazie alle quali gli utenti potranno sbizzarrirsi per creare una varietà di esperienze e scenari unici. Come confermato dagli stessi sviluppatori lo scorso agosto, Dreams includerà anche il supporto a PlayStation VR, sfruttando le potenzialità della realtà virtuale per farci esplorare i vari mondi in modo ancora più immersivo.

Ricordiamo che Dreams è atteso in esclusiva per PlayStation 4 durante il 2018.