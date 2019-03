Dreams: tutti i numeri della Beta per Creatori in un'infografica

La Beta per Creatori di Dreams ci ha restituito l'immagine di un progetto tanto stratificato e originale da risultare allo stesso tempo immediato e profondo. Per questo, gli autori di Media Molecule hanno riassunto tutte le statistiche e le curiosità di questa fase di beta testing in una ricca Infografica.

I numeri snocciolati dagli sviluppatori inglesi sono la perfetta rappresentazione dell'entusiasmo che ha attraversato la community che ha partecipato alle diverse fasi della Beta per Creatori di Dreams. In soli 49 giorni, la maggior parte dei quali trascorsi in Closed Beta per coloro che hanno avuto la fortuna di accedervi sin dal dicembre del 2018, i test hanno coinvolto ben 21.700 appassionati, con 2.150 giorni di gioco e 6.600 giorni di utilizzo dell'editor.



I partecipanti alla Beta si sono serviti degli agili strumenti di sviluppo per realizzare 35.700 creazioni originali, ivi compresi 2.432 brani musicali e un'infinità di livelli, mini-giochi, sculture 3D e modelli animati impiegabili come personaggi giocabili (o nemici). Nella breve parentesi in cui i beta tester hanno potuto condividere in rete le informazioni, le immagini e i video delle proprie creazioni attraverso i canali social più famosi, la risposta degli appassionati non si è fatta certamente attendere e ha generato qualcosa come 17.000 ore di streaming su Twitch.

Il colorato microcosmo di Dreams riaprirà ufficialmente i battenti in primavera, con la versione in Accesso Anticipato prevista al lancio in esclusiva su PlayStation 4 al prezzo di 29,99 euro: questa versione, seppur sprovvista dei livelli della campagna principale e delle funzionalità legate all'utilizzo di PlayStation VR, comprenderà al suo interno tutto gli strumenti presenti nella Beta, più tutta una serie di tutorial esplicativi e di elementi aggiuntivi per l'editor.