Dreams: l'ultima patch fa 'crescere il pollice verde' al sandbox di Media Molecule per PS4

Dopo aver visto un utente di Dreams ricevere un lavoro da una software house europea, Media Molecule ritorna nell'universo perennemente in espansione del sandbox creativo su PS4 per lanciare un nuovo aggiornamento che aggiunge nuove funzionalità ed elementi al titolo.

Gli sviluppatori inglesi hanno infatti pubblicato una patch dal peso di circa 104 MB che porta Dreams alla versione 2.06. L'aggiornamento, scaricabile gratuitamente su PlayStation 4 e PS4 PRO da chi possiede già il gioco, implementa il nuovo pacchetto artistico Welcome Garden che aggiunge 40 strutture prefabbricate.

Ciascun elemento del Welcome Garden può essere utilizzato e "remixato" liberamente dagli utenti per dare vita a livelli, mini-giochi ed esperienze interattive originali a tema floreale e naturalistico. Sempre grazie alla patch 2.06, l'offerta contenutistica di Dreams si arricchisce della presenza di nuove funzionalità per l'interfaccia utente, in particolar modo per chi desidera sapere chi, nella propria lista amici o tra i Sognatori dei singoli livelli provati, si trova online e può essere contattato.

L'aggiornamento d'inizio marzo offre inoltre l'opportunità a Media Molecule di operare gli aggiustamenti e i correttivi necessari all'arrivo, si spera entro breve, degli update che introdurranno il supporto a PS VR in Dreams e l'accesso alle funzioni che permettano ai creativi del Sogniverso di sviluppare livelli e minigiochi compatibili con le sfide multiplayer online.