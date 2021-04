Dreams: l'ultima patch permette di importare file audio, ma a una condizione

Per i giocatori e per chi ama creare i propri contenuti originali, Dreams è un autentico parco giochi di enormi proporzioni. Sin dal lancio su PlayStation 4 nel febbraio del 2020 in tanti hanno realizzato i propri mondi, storie e personaggi, dando vita addirittura a veri e propri giochi dentro i giochi. Adesso arriva un'altra interessante novità.

Grazie alla patch 2.22, Media Molecule conferma che da adesso sarà possibile importare le proprie clip audio all'interno del gioco, in modo così da dare ulteriore margine di personalizzazione alle proprie creazioni. Ciò riguarda musiche, effetti sonori e persino clip di doppiaggio amatoriale: non manca davvero nulla per rendere ancora più memorabili i contenuti dell'esclusiva Sony. Il tutto però a una condizione imprescindibile: sono vietati i contenuti audio protetti da copyright, dunque non si possono utilizzare musiche o canzoni tratte per esempio da un film, un altro videogioco o dall'ultimo disco del vostro artista preferito, neanche per pochi secondi. Esclusivamente contenuti originali, che potranno essere utilizzati una volta raggiunto il livello 30 all'interno del gioco. Inoltre, la quantità di sonoro che potrà essere importata all'interno di Dreams avrà dei limiti giornalieri che dipenderanno dalla grandezza della creazione nella quale verranno implementati.

Ciò non toglie che tale aggiunta sia senza dubbio molto interessanti per tutti i fan dell'opera, la cui ultima patch ne perfeziona ulteriormente la stabilità limitando piccoli bug e glitch sparsi. Ricordiamo che da poco Dreams è entrato nell'Anno 2 festeggiato da Media Molecule con un video speciale. Per scoprire tutti i segreti di questa produzione unica nel suo genere ecco a voi la recensione di Dreams per PS4.