Dreams, un nuovo grande update: arrivano Ancient Dangers e la Creazione Onirica 2.0

Media Molecule è lieta di annunciare un nuovo grande aggiornamento per Dreams: la fucina di idee disponibile su console PlayStation si arricchisce, a partire da oggi stesso, della modalità dungeon crawler Ancient Dangers e di un'interfaccia utente rinnovata ed arricchita con la Creazione Onirica 2.0.

Disponibile in esclusiva in Dreams, Ancient Dangers: La storia di un pipistrello è un dungeon crawler in terza persona realizzato da Media Molecule, studiato per mettere alla prova le abilità degli avventurieri più coraggiosi.

Combattete da soli nei panni dell’eroica orca Nepheline in modalità giocatore singolo, o chiamate un amico che giochi nel ruolo del gemello di Scoria, Gabbro, in modalità co-op locale (richiede comunque una connessione a internet). Provate a scalare le classifiche combattendo i nemici e attivando la vostra serie di attacchi Berserk per accumulare una montagna di punti.

Creazione onirica è il nome della modalità di creazione di Dreams. Grazie al nostro nuovo sistema di modelli e una rielaborazione dell’interfaccia utente di Creazione onirica, ci auguriamo che questo grosso aggiornamento possa aiutarvi a iniziare a creare giochi più velocemente, più facilmente e in modo più divertente che mai.

La nuova versione di Creazione onirica include pratici modelli di gioco ed elementi nuovi di zecca per realizzare un platform 2D, un dungeon crawler, uno sparatutto a scorrimento laterale, un mini golf e molto altro ancora, incluso un modello dedicato ad Ancient Dangers: La storia di un pipistrello, che include un enorme kit con cui solleticare la vostra creatività



Per scoprire ulteriori dettagli, vi raccomandiamo la lettura della nostra Anteprima di Dreams: The Dungeons, Dragons & Templates, a cura di Cristina Bona.