Dreams potrebbe essere usato per insegnare game design

Se avete letto la nostra recensione di Dreams, saprete già cosa ne pensiamo del gioco: si tratta di un'esperienza estremamente interessante, che può liberare la creatività di tutti noi come forse mai era stato fatto prima in un videogioco.

L'esclusiva PS4 è praticamente un software di design con cui è possibile realizzare qualsiasi genere di cosa e condividerla poi con il mondo. Logico dunque che catalizzasse le attenzioni non solo dei giocatori, ma anche dei game designer e di chi insegna tale materia nei corsi.

Lo ha rivelato il direttore creativo del gioco, Mark Healey, in una recente intervista, in cui ha ammesso che diverse scuole ed università si sono messe in contatto con lo studio per chiedere il permesso di utilizzare il gioco.

"In un corso di design sarebbe perfetto, perché è possibile creare prototipi molto rapidamente. È quello il bello, è un set di attrezzi completo per fare giochi o film. C'è una curva d'apprendimento, ma secondo me è molto più veloce rispetto al cercare di imparare tutti gli altri software che ti servirebbero", ha detto Healey a proposito della possibilità di utilizzare Dreams nei corsi di game design.

"Hai tutti gli attrezzi diversi in un solo posto, non sono pacchetti separati per cui devi capire come far interagire l'uno con l'altro. È tutto nello stesso posto, e tutti utilizzano la stessa interfaccia".

Insomma, si tratta di qualcosa a portata di tutti, con cui tutti possono sperimentare. Mica male per una spesa di una quarantina di dollari sul PlayStation Store. A tal proposito, se avete bisogno di aiuto per iniziare, sul nostro sito trovate una guida per muovere i primi passi in Dreams.