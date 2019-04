Dreams: un utente ha creato il 'Days Gone dei poveri'

Nelle ultime ore ha strappato più di un sorriso la creazione di un utente su Dreams che, non potendosi permettere Days Gone, ha riprodotto parte del gioco con l'editor del titolo targato Media Molecule.

A differenza del giocatore che si è limitato a replicare l'immagine promozionale di Days Gone, Jack Attridge ha deciso di fare di più. L'utente in questione ha infatti creato una piccola orda di non morti privi di texture che seguono il protagonista, anch'esso senza alcuna texture, intento a girare per la mappa a bordo della sua motocicletta. Per quanto il risultato non sia eccezionale, non possiamo non notare come l'editor presente in Dreams abbia del potenziale e permetta in poco tempo di creare qualsiasi cosa. Solo qualche giorno fa infatti, qualcuno è riuscito a ricreare l'intera intro di Marvel's Spider-Man in Dreams con risultati più che discreti.

Prima di lasciarvi al filmato della creazione di Attridge, vi ricordiamo che sia Dreams che Days Gone sono disponibili esclusivamente su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Sapevate che molti giocatori stanno riscontrando problemi con l'ultimo aggiornamento di Days Gone? La patch in questione, disponibile da poche ore, ha l'obiettivo di risolvere i problemi audio che affliggono Days Gone sin dal lancio.