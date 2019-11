Dreams valutato in Australia: l'uscita su PS4 è sempre più vicina?

A volte quando un gioco viene valutato da una board internazionale, può essere il primo sintomo di una buona notizia, come ad esempio una sua data d'uscita imminente. Potrebbe essere questo il caso anche di Dreams, che ha appena ricevuto una valutazione dall'ente preposto australiano.

Che il gioco stia dunque per uscire dalla fase di Early Access per approdare su PS4 in versione finalmente completa? Potrebbe essere. Già nei giorni scorsi infatti erano arrivate alcune voci sulla data d'uscita di Dreams, che un rivenditore aveva piazzato al 14 Febbraio, non si sa se per errore o se per la fretta di condividere l'annuncio.

Fatto sta che il tweet con cui ShopTo aveva rivelato lo "scoop" era stato rimosso, e da allora non si era più parlato della possibile release di Dreams, fino ad oggi.

Sony è dunque pronta a svelare la sua nuova ed attesa esclusiva? Assisteremo all'annuncio tra qualche settimana durante i The Game Awards 2019, o arriverà addirittura prima? Per il momento, purtroppo, non ci resta che attendere.

