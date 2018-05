Dreams: vediamo la creazione di un livello in 23 minuti di gameplay

Dreams di Media Molecule è tornato a mostrarsi in oltre 23 minuti di gameplay, dando ulteriore sguardo alle potenzialità del suo editor integrato: vediamo la realizzazione di un livello in compagnia del Creative Director Mark Healey.

Il nuovo gioco di Media Molecule punta a stimolare la creatività dei giocatori, permettendogli di plasmare nuovi mondi, nuove ambientazioni e addirittura nuovi giochi tramite l'impiego di un semplice editor. L'idea è quella di consegnare uno strumento intuitivo quanto potente, consentendo a chiunque di dare libero sfogo alla propria fantasia.

PlayStation Underground ha pubblicato un nuovo video gameplay di oltre 23 minuti dedicato a Dreams, in cui il Creative Director Mark Healey ci accompagna nella creazione di uno scenario all'interno del gioco, spiegando e commentando le varie feature messe a disposizione degli utenti. Come è possibile vedere dall'interfaccia, inoltre, i giocatori potranno consultare un tutorial in-game per comprendere le varie funzionalità dell'editor.

Ricordiamo che il titolo sarà disponibile sia su PlayStation 4 che su PlayStation VR dal giorno del lancio, consentendo ai possessori del visore Sony di esplorare le loro creazioni e quelle degli altri utenti in realtà virtuale. Nell'attesa che il titolo riceva una finestra di lancio definitiva, vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima di Dreams.