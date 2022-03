Dreams: la versione PS5 compare su PlayStation Store, novità in vista?

Dreams, il gioco di Media Molecule, è disponibile solamente su PS4, eppure su PlayStation Store è presente una pagina prodotto che rimanda ad una mai annunciata versione per PlayStation 5, non ancora disponibile per l'acquisto.

Potrebbe trattarsi di un semplice errore di visualizzazione dello store legato ad un cattivo utilizzo dei tag, oppure Sony ha anticipato l'arrivo di Dreams su PlayStation 5? Dopo una discreta accoglienza, il progetto Dreams ha subito una battuta d'arresto, gli aggiornamenti da parte degli sviluppatori non sono mancati ma la community è ormai ridotta al lumicino.

C'è dunque chi pensa che Sony e Media Molecule si stiano preparando a rilanciare Dreams con una versione PlayStation 5, magari con supporto per PlayStation VR2. C'è anche chi spera in un possibile lancio su PC, piattaforma forse più adatta per un gioco che fa della creatività il suo punto di forza, in ogni caso si tratta solamente di speculazioni e non ci sono conferme di alcun tipo a riguardo.

L'ultimo aggiornamento di Dreams è stato lanciato nel novembre 2021 ma come detto purtroppo gli sforzi di Media Molecule non sono bastati per riportare hype sul gioco, vedremo come si evolverà la situazione nei prossimi mesi o se il sogno degli autori di LittleBigPlanet sia destinato ad infrangersi.