Dreams: Video Anteprima della nuova esclusiva PS4 di Media Molecule

Tutte le volte che torniamo a posare gli occhi su Dreams, il titolo di Media Molecule riesce in qualche maniera a stupirci, sia per la semplicità di utilizzo dei suoi tool di sviluppo, sia per la varietà di situazioni e scenografie che è possibile assemblare.

Durante il nostro nuovo test, avvenuto in quel di Los Angeles a qualche settimana dall'E3, i ragazzi del team di sviluppo ci hanno lasciato provare la fase di creazione in cooperativa. Non è facile farvi capire con precisione lo stupore e la meraviglia che si prova di fronte ad una collezione tanto inaspettata ed eterogenea. Durante la nostra prova abbiamo avuto modo di provare diversi giochi, tra i quali figurano: Windy Glares, un platform a scorrimento bidimensionale che assomiglia, per stile e meccaniche di gioco, a Trine; Dr. Randezvous, un "simulatore d'attracco spaziale"; Comic Sands, platform bidimensionale ambientato all'interno di un fumetto, che al momento sembra l'opera più compiuta; Hammer Time, un mini-gioco per due giocatori con tre diverse modalità.

Media Molecule ha assicurato che questi, e gli altri che abbiamo testato, saranno tutti inclusi nella versione finale del gioco. Grande spazio, tuttavia, verrà lasciata alla creatività dei giocatori. Il team di Guildford, del resto, ha preparato un prodotto che non può lasciare indifferenti le persone che sanno riconoscere il valore della creatività: anche chi non sente la vocazione dell'artista, e mai si sognerebbe di mettersi a creare personaggi, modelli, oggetti e mondi di gioco, non può che rimanere ammaliato di fronte alla profondità dell'engine ed alla piacevolezza con cui è possibile costruire interi livelli.

