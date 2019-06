Dreams: video gameplay di Media Molecule con le creazioni della community

Approfittando del consueto appuntamento in livestreaming settimanale, gli sviluppatori inglesi di Media Molecule ci mostrano in video alcune delle creazioni più ispirate della community di Dreams.

Tra colorati platform adventure e immancabili mini-giochi arcade da affrontare in multigiocatore locale (ivi compreso uno splendido simulatore di biliardino), la nuova selezione di livelli propostaci dagli autori di LittleBigPlanet e Tearaway sono la perfetta rappresentazione delle infinite possibilità creative offerte dall'editor di Dreams.

A ogni modo, di recente la Communications Manager di Media Molecule, Abbie Heppe, ha promesso che Dreams non rimarrà per molto tempo in Early Access, suggerendo così l'arrivo di importanti aggiornamenti nel corso delle prossime settimane. Uno di questi aggiornamenti dovrebbe riguardare la richiestissima introduzione del supporto a PS VR, oltre alla possibilità di giocare in multiplayer online ai livelli già realizzati e, ovviamente, a quelli futuri.

Nella sua versione 1.0, il microcosmo sandbox di Dreams si arricchirà con tantissimi tutorial e asset esplicativi che aiuteranno i nuovi giocatori a familiarizzare con gli strumenti di sviluppo integrati nell'editor del titolo in esclusiva su PlayStation 4.