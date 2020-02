Dreams: Video Recensione 4K del sandbox creativo di Media Molecule su PS4

Dopo un'infinita gestazione e una lunga fase in Early Access, il Sogno interattivo di Media Molecule è ormai pronto ad approdare su PS4: eccovi la nostra Video Recensione della versione finale di Dreams, l'ultimo sandbox creativo degli autori di LittleBigPlanet e Tearaway.

Grazie alle straordinarie funzionalità dell'editor di Creazione Onirica, a una direzione artistica impeccabile e ad una capacità unica di dialogare con l'intera platea di appassionati di videogiochi, l'ultima proprietà intellettuale della sussidiaria inglese di Sony promette di scrivere una delle pagine più originali di questa generazione di console.

Chi si è cimentato con gli strumenti dell'editor di Dreams durante la fase in Accesso Anticipato, d'altronde, ha dato prova delle infinite possibilità offerte dal titolo, consentendo ai più curiosi di avvicinarsi al medium videoludico per osservarlo con occhi diversi. Tra livelli customizzati, minigiochi, esperienze interattive e vere e proprie opere d'arte digitali, il Sogniverso di Dreams è già in grado di regalare un numero infinito di ore di divertimento: solo con il tempo, quindi, capiremo fino a che punto la community saprà spingersi approfittando del lancio della versione finale che, lo ricordiamo, è previsto per il 14 febbraio in esclusiva su PlayStation 4. Chi ha partecipato alla fase Early Access può già scaricare l'update gratuito che introduce le novità contenutistiche dell'ultima versione del titolo.

