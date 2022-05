Dreams vs Unreal Engine 5: artista di Media Molecule ricrea la tech demo di Kosugi Station

Dopo aver omaggiato Horizon Forbidden West in Dreams, il designer di Media Molecule Martin Nebelong ha raccolto il guanto di sfida lanciato idealmente dall'artista digitale Lorenzo Drago con la sua tech demo iperrealistica su Unreal Engine 5 della stazione di Kosugi.

A chi ci segue, ricordiamo che la demo su UE5 ideata da Drago è balzata agli onori della cronaca per l'eccezionale livello di realismo restituito allo spettatore di una scena che riprende, con una visuale in soggettiva, una persona sulle banchine della stazione ferroviaria della cittadina giapponese di Imizu. Qualora ve la foste persa, qui trovate la tech demo della stazione su Unreal Engine 5.

Lasciandosi ispirare da questo impressionante lavoro, Nebelong ha sfruttato i poliedrici strumenti creativi di Dreams per ricostruire l'intera sequenza della tech demo di Drago, partendo dai modelli poligonali della stazione per poi occuparsi del sistema di illuminazione e delle texture. Non manca nemmeno l'omaggio di Nebelong alla particolare oscillazione simil-steadicam dell'inquadratura adottata da Lorenzo Drago per rendere più "naturale" e immersiva la propria demo su Unreal Engine 5.

Il designer di Media Molecule afferma di aver realizzato questa sua reinterpretazione della tech demo UE5 di Drago in una sola giornata cimentandosi con l'editor di Dreams su PlayStation 5: date un'occhiata al video confezionato da Nebelong e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.