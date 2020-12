Dreams X Cyberpunk 2077: i vicoli di Night City nel Sogno di uno youtuber

Non pago del clamore mediatoco suscitato dal suo ottimo livello di Dreams ispirato alla demo di Unreal Engine 5, lo youtuber Martin Nebelong ha fatto nuovamente sfoggio delle sue capacità, e delle enormi potenzialità creative del sandbox di Media Molecule, realizzando uno scenario ispirato a Cyberpunk 2077.

Da grande appassionato di Dreams, Nebelong prosegue così la sua "opera di divulgazione videoludica" lasciandosi ispirare dalle ambientazioni distopiche di Night City per dare forma a un nuovo video corso che mostra come realizzare, con sole due ore di lavoro, una metropoli futuristica in stile Cyberpunk 2077.

Il livello di Martin Nebelong è però solo l'ultimo di una lunga serie di esperimenti portati avanti dalla community di Dreams: sfruttando i duttili strumenti di sviluppo dell'ultimo progetto firmato dagli autori di LittleBigPlanet, tanti giocatori stanno creando scene interattive estremamente complesse.

Anche grazie alle migliori prestazioni di Dreams su PS5, i fan del sandbox di Media Molecule possono guardare con fiducia al futuro e immergersi in una serie praticamente infinita di livelli fan made. Per un ulteriore approfondimento su questa esclusiva PlayStation che dal luglio di quest'anno ha ottenuto anche l'update gratuito per la Realtà Virtuale con PS VR, vi rimandiamo alla nostra guida per muovere i primi passi in Dreams.