Da Dreams a Zombie Army 4 Dead War: le nuove uscite videogiochi di febbraio 2020

Febbraio è appena iniziato, è il momento giusto quindi per fare il punto della situazione sulle principali uscite videogiochi del secondo mese del 2020. Le novità in arrivo non sono tantissime ma non mancano interessanti sorprese.

Tra le principali novità di febbraio 2020 segnaliamo Zombie Army 4 Dead War e Monster Energy Supercross 3 The Official Videogame, entrambi già disponibili nei negozi. Presto vedranno la luce anche il nuovo DLC di Metro Exodus (La Storia di Sam), la versione inglese di Yakuza 5 per PS4, Daemon x Machina per PC e la versione console di Darksiders Genesis, senza dimenticare One Punch Man A Hero Nobody Knows.

E ancora, Warriors Orochi 4 Ultimate, Street Fighter V Champion Edition, Dreams di Media Molecule, Snack World Esploratori di Dungeon Gold, il doppio pacchetto Bayonetta & Vanquish 10th Anniversary, Devil May Cry 3 Special Edition e Samurai Shodown per Nintendo Switch, Kingdom Hearts 3 Re:Mind per Xbox One, Conan Chop Chop e Two Point Hospital per PS4 e Xbox One, solamente per citare alcuni giochi in uscita sulle principali piattaforme.

La lista completa nel video in apertura della notizia, per saperne di più vi invitiamo a consultare i nostri articoli dedicati alle uscite PS4 e Xbox One di febbraio, ai nuovi giochi PCe ed alle novità Nintendo Switch.