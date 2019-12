Dreamscaper: l'avventura ruolistica di Afterburner si mostra in video su Switch

Dopo averci offerto un assaggio del loro titolo nel corso del Nintendo Indie World, gli studi Afterburner ci proiettano ancora una volta nella dimensione onirica di Dreamscaper per mostrarci il trailer di annuncio in versione estesa di questa avventura destinata ad arrivare su PC e Nintendo Switch nel 2020.

La nuova avventura in salsa action ruolistica firmata da questa giovane casa di sviluppo indipendente narrerà la storia di una giovane ragazza chiamata a compiere un viaggio nel suo subconscio per combattere contro i demoni della depressione.

La formula ludica escogitata dagli studi Afterburner prevede una commistione di generi che fonde l'esplorazione dei dungeon ai frangenti picchiaduro e twin-stick shooter, il tutto calato in un contesto artistico e grafico che utilizzerà una visuale dall'alto "alla Diablo" per immergerci ulteriormente nello scenario.

Ogni ambientazione di gioco rappresenterà un diverso stato d'animo della protagonista, mentre i dungeon e le creature da affrontare saranno la manifestazione dei suoi incubi. Date un'occhiata al video di presentazione e alle immagini che trovate in calce alla notizia e diteci che cosa ne pensate di Dreamscaper, il cui lancio è atteso nei primi mesi del 2020 su PC e in esclusiva temporale su console per Nintendo Switch.