DreamsCom: la convention dei creatori di Dreams torna a luglio

Reduci dal successo dell'edizione dello scorso anno, i ragazzi di Media Molecule annunciano il ritorno della DreamsCom, una convention in-game dedicata alla community di Dreams che ha lo scopo di mettere in mostra le brillanti creazioni del Sogniverso.

Quest'anno Media Molecule promette un numero maggiore di giorni di copertura ufficiale in diretta streaming. Si parte alle ore 18:00 di martedì 27 luglio sul canale Twitch di Media Molecule con una trasmissione che fungerà da apripista a tutto ciò che verrà trasmesso nella settimana successiva. Il giorno dopo, mercoledì 28 luglio, verrà aperto lo spazio fiera di DreamsCom ’21, che ovviamente sarà interamente in-game. Come l’anno scorso, potrete gironzolare per il padiglione e visitare gli stand dei creatori per provare di persona tutte le incredibili cose mostrate in streaming. L’expo durerà fino a lunedì 2 agosto, pertanto avrete tutto il tempo di guardarvi intorno, ammirare il lavoro di tutti e scattare un mucchio di foto. Media Molecule terrà anche delle sessioni per sviluppatori durante le quali verranno intervistati i sognatori a proposito del loro lavoro e delle loro ispirazioni creative.

Volete diventare espositori? Il team ha già pubblicato un modello di stand remixabile, che può essere trovato cercando "DreamsCom 21 Booth Template". Potrete personalizzarlo a vostro piacimento per rappresentare il tipo di creatore che siete, utilizzando all'occorrenza anche gli oggetti di scena divertenti raccolti in una collezione creata da Mm. Se volete presentare uno stand, dirigetevi qui per tutte le informazioni: avete tempo fino a venerdì 18 giugno!