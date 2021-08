DreamsCom: Media Molecule presenta il tour delle creazioni più interessanti del festival

È tornata anche quest'anno la DreamsCom, l'esibizione digitale con cui Sony mette in risalto le sorprendenti creazioni dell'appassionata community di Dreams. Proprio di recente vi abbiamo parlato di Frontier, nuovo racing game creato all'interno del gioco di Media Molecule, ma sono tanti i progetti del Sogniverso che meritano un degno paloscenico.

"DreamsCom, la fiera in-game dedicata ai creatori di contenuti di Dreams, è ritornata anche quest’anno, più grande che mai! È una vera e propria esibizione realizzata all’interno di Dreams, con uno spazio espositivo di oltre 40 padiglioni e più di 250 stand di quasi 300 singoli creatori. Abbiamo visto demo giocabili, annunci di nuovi titoli e tanto, tanto altro della fantastica community di Dreams… la vostra creatività non ci basta mai! Selezionare la manciata di stand da mostrare in questo articolo è stata una vera sfida, ma i 13 stand che seguono incarnano perfettamente lo spirito della DreamsCom, e per questo abbiamo chiesto ai loro creatori di parlarci del loro processo creativo". Consultando il PlayStation Blog troverete un breve riassunto di ognuno dei progetti a cui sono stati dedicati gli stand della DreamsCom, evento a cui è possibile partecipare direttamente in-game.

Oltre che per creare progetti completamente originali, i tool messi a disposizione da Dreams hanno permesso anche la realizzazione di un riuscito tributo a Ratchet & Clank Rift Apart.