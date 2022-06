Dreamward è gratis su PC: un suggestivo puzzle game sull'antica Cina

Mentre Beautiful Desolation è ancora gratis su GOG, i videogiocatori PC hanno la possibilità di aggiungere un ulteriore titolo in omaggio alla propria collezione.

Un gruppo di ex studenti dell'Entertainment Technology Center della Carnegie Mellon University ha infatti deciso di offrire al pubblico un intrigante progetto nato durante il corso di studi. Parliamo nello specifico di Dreamword, un suggestivo puzzle game che porta i giocatori alla scoperta delle atmosfere dell'antica Cina.

Ambientato nel periodo della dinastia Tang, il titolo racconta la storia delle principesse Jincheng e Wencheng. Vissute in epoche diverse, entrambe hanno avuto il compito di preservare la pace tra due imperi, con la seconda divenuta moglie dell'imperatore Tubo per ragioni diplomatiche. Tra cambi di prospettiva ed enigmi, Dreamword racconta la storia delle due principesse dell'antica Cina.



I giocatori incuriositi dalle caratteristiche del progetto possono scoprire il titolo in maniera completamente gratuita. Il team di sviluppo ha infatti deciso di abilitare il download di Dreamward tramite il portale itch.io:

Direttamente in apertura a questa news, potete trovare undi presentazione di Dreamward, che offre un primo assaggio delle meccaniche e delle ambientazioni di questa nuova creazione videoludica confezionata dai talentuosi ex studenti di programmazione dell'università di Carnegie Mellow.