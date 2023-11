DreamWorks All-Star Kart Racing, da oggi si gareggia con Shrek e altri grandi personaggi!

La giornata di oggi 3 novembre è stata molto importante per i fan della casa d'animazione cinematografica DreamWorks: dopo aver regalato decenni di esperienze audiovisive di altissimo livello, è ora di vestire i panni delle proprie icone filmiche per salire in sella ai Kart: DreamWorks All-Star Kart Racing è ufficialmente disponibile da oggi.

Dopo una serata di grandi sorprese dalla Blizzcon con Diablo 4 e il DLC Vessel of Hatred e le novità di gameplay, direttamente dal mondo videoludico degli ecosistemi PC, Xbox, PlayStation e Nintendo SWitch giungono parecchie informazioni importanti: DreamWorks All-Star Kart Racing è pronto a farvi immergere in una nuova esperienza automobilistica dalle tinte arcade, grazie al lavoro realizzato dai ragazzi di GameMill Entertainment.

"DreamWorks All-Star Kart Racing è l'esperienza di corse di Kart definitiva per i fan della DreamWorks Animation di tutte le età". Il gioco completo presenta dalla sua un cast stellare: da Shrek a Kung Fu Panda, passando ai più recenti personaggi di Baby Boss e alle icone senza tempo de Il Gatto con gli stivali, Megaming e molto altro ancora. DreamWorks All-Star Kart Racing è disponibile in due edizioni: quella Standard, disponibile al prezzo di 39,99 euro, e la Rally Edition dal costo di 49,99 euro. Pronti a cimentarvi in questa folle avventura a tutto gas?