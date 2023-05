Dredge, il fenomeno indie continua a crescere: arrivano i DLC gratis e un'espansione

Sulle ali dell'entusiasmo per il successo di Dredge, i ragazzi di Black Salt Games si affacciano sulle pagine del PS Blog per svelare la Roadmap 2023 dei contenuti post-lancio del loro ultimo fenomeno indie disponibile da fine marzo in multipiattaforma su PC e console PlayStation, Xbox e Switch.

Da qui ai prossimi mesi, tutti gli emuli del coraggioso pescatore potranno avventurarsi in acque sconosciute per vivere esperienze ancora più interessanti... e inquietanti.

La Roadmap 2023 di Dredge parte però da una delle aggiunte più richieste dalla community, ovvero dalla riformulazione della Mappa di Gioco: disponibile tra la primavera e l'inizio dell'estate, la nuova mappa integrerà degli segnalini interattivi con icone colorate che consentiranno agli appassionati di registrare la posizione dei pericoli, dei naufragi, dei misteri e di qualsiasi altra attività.

Il secondo aggiornamento, previsto anch'esso in primavera, porterà in dote la Modalità Passiva (i mostri non attaccheranno più il peschereccio) e la Photo Mode, attivabile direttamente dal menù di pausa.

In estate assisteremo poi al lancio di un ulteriore aggiornamento, anch'esso gratuito, che darà modo al proprio alter-ego di personalizzare la barca con verniciature e bandiere. La Roadmap 2023 di Dredge si chiuderà con un'espansione a pagamento incentrata sulle attività della Ironhaven: la Corporazione vuole rivitalizzare l'economia locale avviando delle perforazioni nell'area, ma dietro a questa facciata si nascondono delle operazioni losche. Il DLC proporrà nuovi personaggi, attrezzature inedite, pesci sconosciuti e nuovi edifici per alimentare la piattaforma.