Drift dei Joy-Con, Nintendo ha vinto la class action in tribunale

Lo scorso novembre, Nintendo ha dovuto confrontarsi con una nuova class action legata ai problemi dei Joy-Con di Nintendo Switch, un'azione legale organizzata da un gruppo di genitori che hanno deciso di farsi garanti degli interessi dei propri figli nelle sedi legali opportune.

Ebbene, Nintendo è riuscita a far archiviare la pratica grazie alle indicazioni presenti nell'EULA (accordo di licenza con l'utente finale) della propria console, che non consentirebbe di avviare alcuna azione legale contro la casa di Kyoto, richiedendo invece alle parti in causa di avviare una procedura di arbitrato. L'arbitrato, per chi non fosse avvezzo al mondo delle procedure legali, consente ai privati di risolvere una controversia rivolgendosi a un giudice privato, anziché all'autorità giudiziaria.

In tutta risposta, l'accusa (composta dai genitori dei ragazzi con Joy-Con difettosi), ha provato a sottolineare che i figli non dovrebbero essere legati in alcun modo ai termini dell'EULA, a causa della loro età. Ma alla fine, Nintendo è riuscita comunque a prevalere, dimostrando che i veri proprietari dell'hardware sono in realtà i genitori.

Un successo molto importante per Nintendo, che nel frattempo è stata al centro di rumor interessanti circa il suo prossimo showcase. Le voci di corridoio più recenti, infatti, riferiscono che Nintendo potrebbe non partecipare all'E3 e decidere invece di organizzare un Direct nel corso di questo mese.