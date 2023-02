DriftCE: 505 Games annuncia un nuovo simulatore di guida per PlayStation e Xbox

Attraverso il reveal trailer ed un comunicato stampa, il publisher 505 Games annuncia lo sviluppo di DriftCE, un nuovo simulatore di guida in produzione per console PlayStation e Xbox e con finestra di lancio fissata per la primavera del 2023.

A realizzare il gioco è ECC Games, team in precedenza autore di Car Mechanic Simulator e Gearshift. DriftCE viene descritto come l'esperienza drifting definitiva in ambito videoludico, ed offrirà ai giocatori alcune delle migliori automobili da drift mai realizzate come la Toyota AE86, la Mazda MX5 e la BMW E46 M3, tutte ricreate in maniera fedelissima alle controparti reali e con una cura maniacale in ogni dettaglio.

Oltre ad imparare a dominare le curve di una dozzina di piste diverse, tutte ricreate attraverso la tecnologia Laserscan, ci sarà anche modo di personalizzare il proprio veicolo tramite 1800 componenti diversi tra cui sospensioni, motori, ruote e carrozzerie. Pensato sia per il single player che per il multiplayer, tra le modalità di gioco previste nella nuova produzione 505 Games troviamo Carriera, Gara Veloce, Sandbox, Free Ride, Corsa in Solitaria, Time Attack e Gymkhana, quanto basta per intrattenersi piuttosto a lungo con l'opera targata ECC Games.

In attesa di scoprire esattamente quando il gioco sarà disponibile sul mercato, godetevi il trailer di lancio di DriftCE, così da avere un assaggio del suo gameplay.