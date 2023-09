DriveClub a 60fps su PlayStation 5: in video la mod che migliora le prestazioni

Dopo aver visto lo spettacolare video gameplay di Bloodborne a 60 fotogrammi al secondo grazie ad una mod attivata su PlayStation 5, ecco che anche DriveClub subisce lo stesso trattamento.

Il racing game di Evolution Studios, che su PlayStation 4 girava solo a 30fps, ha subito una piccola rivoluzione grazie ai modder, che hanno deciso di realizzare una patch grazie alla quale è possibile sbloccare il framerate quando si gioca sulla console Sony di ultima generazione. Come potete vedere anche nel filmato in apertura, il risultato è notevole, poiché i 60 fotogrammi al secondo permettono di apprezzare meglio i bolidi in movimento e trasmettono meglio la sensazione di velocità.

Ovviamente non si tratta di una patch pubblica che può essere scaricata da tutti, ma di una particolare mod che richiede l'utilizzo di una PlayStation 5 con un vecchio firmware. In sostanza, non potrete ottenere in alcun modo gli stessi risultati del filmato sulla vostra console.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il titolo in questione non ebbe grande successo all'epoca dell'arrivo sugli scaffali, al punto che Sony non solo decise di chiudere io studio, ma anche di interrompere il supporto al titolo, i cui server sono stati spenti dopo pochi anni dal lancio.