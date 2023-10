DriveClub a 60fps su PS5: DF testa l'hack che 'mette il turbo' all'esclusiva PlayStation

Incuriositi dal video di DriveClub a 60fps su PS5 grazie a una mod, i ragazzi di Digital Foundry hanno testato il lavoro svolto dal programmatore indipendente 'Illusion' con la patch amatoriale che mette il turbo allo sfortunato racing game di Evolution Studios.

Il fondatore di Digital Foundry, Richard Leadbetter, ha quindi deciso di sfrecciare nuovamente tra i circuiti dell'esclusiva PlayStation 4 per condurre delle analisi approfondite sulla mod realizzata da Illusion servendosi dell'hack di PlayStation 5.

Una volta ottenuto l'accesso alle funzionalità hardware più recondite della console Sony di ultima generazione, il programmatore indipendente è riuscito a eseguire DriveClub superando le limitazioni della 'normale' retrocompatibilità di PS5. Come constatato da Leadbetter di DF, la mod di Illusion riesce a garantire un'esperienza di gioco estremamente fluida, merito del framerate doppio rispetto alla versione PS4 (60fps contro i 30fps del gioco originario).

Il medesimo sistema escogitato da Illusion, oltretutto, garantisce un leggero boost nelle prestazioni anche su PS4 Pro, con un aumento nella frequenza di aggiornamento delle immagini a schermo che oscilla tra i 5 e i 15 frame al secondo rispetto ai 30fps 'cappati' dell'edizione primigenia.

Trattandosi di una mod installata su una versione di PlayStation 5 con firmware hack, il lavoro svolto da Illusion non è destinato ad essere fruito dalla community ma rappresenta un puro e semplice 'esercizio tecnologico' volto a testare le potenzialità hardware della console Sony.

Quanto all'ipotesi di un update o di una remaster di DriveClub su PS5, nel 2020 il direttore degli ormai chiusi studi Evolution Paul Rustchynsky ha candidamente ammesso che, proprio in ragione della chiusura della sua software house, le probabilità per lo sviluppo di un nuovo videogioco della serie di DriveClub (o anche solo di una patch current-gen) sono davvero molto scarse.