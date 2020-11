DriveClub e MotorStorm tra update nextgen, Remaster e sequel: ne parla Rustchynsky

In merito al possibile arrivo sul mercato di un update con ottimizzazioni nextgen , di una versione rimasterizzata o di un vero e proprio sequel per DriveClub o MotorStorm , Rustchynsky spiega che "onestamente penso che il ritorno di DriveClub sia estremamente improbabile. Sony ha Gran Turismo come franchise chiave per i racing game, e inoltre il costo da sostenere per una remaster di DriveClub sarebbe ingente anche solo per riottenere le licenze dei veicoli. Quanto a MotorStorm, Sony detiene l'IP e può ripristinarla in qualsiasi momento, ma non sono a conoscenza di alcun progetto segreto in corso. Direi quindi che, in questo caso, le possibilità per un ritorno di MotorStorm sono basse ma non l'escluderei in futuro".

Will #DRIVECLUB see any improvements on #PS5 ?



- There will be no meaningful upgrades as is. The frame rates is capped at 30fps & the resolution at 1080p. Even the loading times were already amazing. — Paul Rustchynsky (@Rushy33) November 13, 2020

Where's my #MotorStorm remaster/sequel?



- Sony owns the IP & could resurrect it at any time, but I'm not aware of any projects underway. I'd say chances are low, but I wouldn't rule it out. So keep the hope! — Paul Rustchynsky (@Rushy33) November 13, 2020